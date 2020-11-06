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В Украине за сутки выявили более 9700 новых случаев COVID-19

6 ноября, 08:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 9721 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 440 188 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 201 украинец (всего – 8125). Вылечить удалось 195 544 инфицированных (10 762 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня. На следующих выходных в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.

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Также напомним, в Киевском метрополитене с 5 ноября усиливают контроль за соблюдением масочного режима. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники "Муниципальной охраны".

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Кроме того, в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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