В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли более 140 человек

В Украине за последние сутки выявили 9 432 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщают на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса и СНБО.

Всего с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 1 064 479 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 147 человек (всего – 18 680). Вылечить удалось 720 009 инфицированных (10 016 – за последние сутки).

В тренде В Украину посреди зимы пришла "весна": прогноз погоды на 31 декабря

Ранее мы сообщали, что на данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом "британский" вариант в нашей стране пока не обнаружили.

Напомним, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама