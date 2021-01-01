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В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

1 января, 09:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За сутки от коронавируса умерли более 140 человек

В Украине за последние сутки выявили 9 432 новых случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщают на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса и СНБО.

Всего с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 1 064 479 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 147 человек (всего – 18 680). Вылечить удалось 720 009 инфицированных (10 016 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что на данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом "британский" вариант в нашей стране пока не обнаружили.

Напомним, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

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вирус Украина МОЗ коронавирус

Источник: Сегодня

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