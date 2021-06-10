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В Украине запретили белорусский государственный телеканал

10 июня 2021 17:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Нацсовете назвали несколько причин, почему решили запретить трансляцию Беларусь 24

/ Фото: Pixabay

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение запретить трансляцию в Украине белорусского государственного телеканала "Беларусь 24". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Почему запретили показывать белорусский телеканал

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Основанием для этого решения стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных в черный список Украины.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", – сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

На чем попалась "Беларусь 24"

В период с 19 по 22 мая на канале транслировались передачи с участием российского артиста Олега Газманова, ведущего Бориса Щербакова и российской певицы Ольги Кормухиной.

21 мая транслировался сюжет в программе "Панорама" под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси", в котором звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс" – военное формирование было названо "карательными батальоном".

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В сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. Прозвучали обвинения в отказе Украины на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств. Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни.

"Таким образом, регуляторный орган принял решение об изъятии телеканала "Беларусь 24" из перечня разрешенных для ретрансляции", – заявили в Нацсовете.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле госканал Беларуси распространял фейки о нищете в Украине.

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