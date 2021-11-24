В Украине заработают дополнительные камеры автофиксации ПДД: список дорог

В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения. Они начнут работать с 26 ноября.
Об этом сообщает прессслужба МВД.
Где заработают камеры?
Запорожье:
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ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.
Львов:
- проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.
Тернополь:
проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область:
на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.
Николаевская область:
- на 139 км + 684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;
- на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.
Ровенская область:
- на 394 км + 318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;
- на 328 км + 826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.
Харьковская область:
на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.
Сколько камер установлено в целом?
После запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.
За снятое на видео нарушение правил дорожного движения будут платить
За снятое на видео нарушение правил дорожного движения украинцев будут награждать 10% от штрафа, который оплатит недобросовестный водитель. Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде.
Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а лишь в случаях фиксации:
- проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;
- пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
- парковка на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
- оставление места совершения ДТП.
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