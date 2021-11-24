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В Украине заработают дополнительные камеры автофиксации ПДД: список дорог

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
24 ноября, 22:53
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Всего в стране установлено 246 устройств фиксации
Камеры заработают в трех городах и четырех областях/Коллаж: Сегодня
Камеры заработают в трех городах и четырех областях/Коллаж: Сегодня

В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения. Они начнут работать с 26 ноября.

Об этом сообщает прессслужба МВД.

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Где заработают камеры?

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.

Львов:

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  • проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Червоной Калины;
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.

Тернополь:

проспект Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область:

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на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область:

  • на 139 км + 684 автодороги М-14 направление направления прибора село Константиновка;
  • на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.

Ровенская область:

  • на 394 км + 318 автодороги М-06 направление направления прибора город Львов;
  • на 328 км + 826 автодороги М-06 направление направления прибора город Киев.

Харьковская область:

на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко город Богодухов.

Сколько камер установлено в целом?

После запуска еще 10 камер с 26 ноября в Украине автоматически будут фиксировать нарушения ПДД 246 комплексов в 24 городах и 15 областях.

За снятое на видео нарушение правил дорожного движения будут платить

За снятое на видео нарушение правил дорожного движения украинцев будут награждать 10% от штрафа, который оплатит недобросовестный водитель. Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде.

Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а лишь в случаях фиксации:

  • проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;
  • пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;
  • парковка на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;
  • оставление места совершения ДТП.

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