В Україні запрацюють додаткові камери автофіксації ПДР: список доріг

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Вони почнуть працювати з 26 листопада.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Де запрацюють камери?
Запоріжжя:
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вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок напрямку приладу вул. Лермонтова.
Львів:
- проспект Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу проспект Червоної Калини;
- вул. Княгині Ольги, 100-к напрямок напрямку приладу вул. Володимира Великого.
Тернопіль:
проспект Степана Бандери, 90 напрямок напрямку вул. Євгена Коновальця.
Донецька область:
на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.
Миколаївська область:
- на 139 км + 684 автодороги М-14 напрямок напрямку село Костянтинівка;
- на 200 км + 036 автодороги Н-24 напрямок міста Миколаїв.
Рівненська область:
- на 394 км + 318 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Львів;
- на 328 км + 826 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Київ.
Харківська область:
на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.
Скільки камер встановлено загалом?
Після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів у 24 містах і 15 областях.
За зняте на відео порушення правил дорожнього руху платитимуть
За зняте на відео порушення правил дорожнього руху українців будуть нагороджувати 10% від штрафу, який сплатить недобросовісний водій. Такі заохочення передбачені законопроєктом №5798, який наразі зареєстровано у Верховній Раді.
Такі правила пропонують поширити не на всі види порушення ПДР, а лише у випадках фіксації:
- проїзду автівки на заборонений сигнал світлофору;
- перетину подвійної суцільної смуги та/або залізничних переїздів;
- паркування на місцях для інвалідів та загальне порушення правил паркування;
- залишення місця скоєння ДТП.
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