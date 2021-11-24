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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні запрацюють додаткові камери автофіксації ПДР: список доріг

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 22:53
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Загалом в країні встановлено 246 пристроїв фіксації
Камери запрацюють у трьох містах та чотирьох областях/Колаж: Сьогодні
Камери запрацюють у трьох містах та чотирьох областях/Колаж: Сьогодні

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Вони почнуть працювати з 26 листопада.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Де запрацюють камери?

Запоріжжя:

вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок напрямку приладу вул. Лермонтова.

Львів:

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  • проспект Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу проспект Червоної Калини;
  • вул. Княгині Ольги, 100-к напрямок напрямку приладу вул. Володимира Великого.

Тернопіль:

проспект Степана Бандери, 90 напрямок напрямку вул. Євгена Коновальця.

Донецька область:

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на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.

Миколаївська область:

  • на 139 км + 684 автодороги М-14 напрямок напрямку село Костянтинівка;
  • на 200 км + 036 автодороги Н-24 напрямок міста Миколаїв.

Рівненська область:

  • на 394 км + 318 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Львів;
  • на 328 км + 826 автодороги М-06 напрямок напрямку міста Київ.

Харківська область:

на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.

Скільки камер встановлено загалом?

Після запуску ще 10 камер з 26 листопада в Україні автоматично фіксуватимуть порушення ПДР 246 комплексів у 24 містах і 15 областях.

За зняте на відео порушення правил дорожнього руху платитимуть

За зняте на відео порушення правил дорожнього руху українців будуть нагороджувати 10% від штрафу, який сплатить недобросовісний водій. Такі заохочення передбачені законопроєктом №5798, який наразі зареєстровано у Верховній Раді.

Такі правила пропонують поширити не на всі види порушення ПДР, а лише у випадках фіксації:

  • проїзду автівки на заборонений сигнал світлофору;
  • перетину подвійної суцільної смуги та/або залізничних переїздів;
  • паркування на місцях для інвалідів та загальне порушення правил паркування;
  • залишення місця скоєння ДТП.

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