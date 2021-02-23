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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

23 февраля, 09:58

Виталий Семченко Виталий Семченко

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Вакцина Oxford / AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках программы COVAX Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз препарата в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

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Также власти заключили дополнительные контракты на поставку вакцин компаний AstraZeneca и NovaVax, которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

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Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

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