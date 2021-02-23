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В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca (CoviShield)

23 лютого, 09:58

Віталій Семченко Віталій Семченко

Сьогодні очікують першу партію препарату

В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. Перша партія препарату – 500 тис. доз – має прибути 23 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield", – заявили у відомстві.

Зазначається, що в межах програми COVAX Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз препарату в I-II кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

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Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина коронавірус AstraZeneca Covishield
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