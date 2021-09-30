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В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 сентября, 10:17
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Заморозки обещают на поверхности почвы, а также местами в воздухе
В северо-восточных областях будут заморозки / Коллаж "Сегодня"
В северо-восточных областях будут заморозки / Коллаж "Сегодня"

Ночью 3 сентября и с 1 по 3 октября в Украине обещают заморозки а поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°.

Об этом сообщает МНС Украины.

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Заморозки обещают по всей Украине, но кроме большинства западных областей и побережья моря. В северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3°.

В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °, а также местами в воздухе 0-2 °.

Теплый октябрь

Сентябрь в Украине обещает закончиться холодами, а вот в октябре на нас снова ждет бабье лето. Самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что сначала будет холодно и дождливо, потом потеплеет до +20, а закончится месяц даже ночными морозами.

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