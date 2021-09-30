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В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 вересня, 10:17
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Заморозки обіцяють на поверхні грунту, а також місцями в повітрі
В северо-восточных областях будут заморозки / Коллаж "Сьогодні"
В северо-восточных областях будут заморозки / Коллаж "Сьогодні"

Вночі 3 вересня і з 1 по 3 жовтня в Україні обіцяють заморозки а поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 °.

Про це повідомляє МНС України.

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Заморозки обіцяють по всій Україні, але крім більшості західних областей та узбережжя моря. У північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0-3 °.

У Київській області вночі 30 вересня і 1-3 жовтня очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5 °, а також місцями в повітрі 0-2 °.

теплий жовтень

Вересень в Україні обіцяє закінчитися холодами, а ось в жовтні на нас знову чекає бабине літо. самий відомий народний синоптик країни Леонід Горбань розповів "Сегодня", що спочатку буде холодно і дощитиме, потім потеплішає до +20, а закінчиться місяць навіть нічними морозами.

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