В Украину идут заморозки: какой будет погода на Вербное воскресенье

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине на этих выходных. Кроме того, на Вербное воскресенье будет дождливо.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля во всех областях, кроме южных, ожидаются сильные заморозки – 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).
А в южных и центральных областях 24 апреля заморозки обещают на поверхности почвы – 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
Также в Киевской области ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе – 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).
В западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.
Ранее мы сообщали, что Карпаты заметает снегом.
Также напомним, синоптики предупреждают, что на Украину надвигается холодный циклон.
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