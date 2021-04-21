В Украину идут заморозки: какой будет погода на Вербное воскресенье

Погода продолжает удивлять украинцев, на выходных синоптики прогнозируют заморозки – каким регионам готовится к температурным качелям

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине на этих выходных. Кроме того, на Вербное воскресенье будет дождливо.

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Так, по прогнозам Укргидрометцентра, ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля во всех областях, кроме южных, ожидаются сильные заморозки – 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

А в южных и центральных областях 24 апреля заморозки обещают на поверхности почвы – 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Также в Киевской области ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе – 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

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Ранее мы сообщали, что Карпаты заметает снегом.

Также напомним, синоптики предупреждают, что на Украину надвигается холодный циклон.

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