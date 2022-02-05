В Украину надвигается шквальный ветер и снег – где ждать непогоду

Температура воздуха ночью составит от 2 тепла до 3 градусов мороза

В Украине будет идти снег. Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 6 февраля, будет снежной в некоторых регионах. В нескольких областях день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 15-20м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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6 февраля днем в восточных и западных областях прогнозируют небольшой мокрый снег, а на остальной территории Украины будет без осадков.

Важно отметить, что на севере на дорогах местами ожидается гололед.

Ветер западный, 5-10 м/с, а днем в западной части местами будут порывы до 15-20м/с.

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Температура воздуха ночью составит от 2 тепла до 3 градусов мороза. В восточной части и Карпатах 4-9 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. На юге Одесской области ожидается 6-9 градусов тепла, на высокогорье Карпат будет 2-7 градусов мороза.

Погода в Украине 6 февраля. Карта

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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