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В Украину не пропустили иностранца с георгиевской лентой

4 декабря, 18:22

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мужчина и женщина прилетели из Берлина

В аэропорту "Борисполь" отказали в пропуске на территорию Украины двум иностранцам, один из которых путешествовал с "георгиевской" ленточкой.

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Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина.

"Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита", – говорится в сообщении.

Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была привязана георгиевская лента, тогда как ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. По словам мужчины, ленту ему подарил друг-россиянин.

Отмечается, что после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

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Напомним, с 15 июня 2017 года в Украине вступил в силу закон о запрете георгиевской ленточки. Согласно закону, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 грн. При повторном нарушении – штраф составит от 2550 грн до 5100 грн. Кроме того, возможен административный арест на срок до 15 суток. При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением будут изымать.

Ранее мы сообщали, что в Украину не пустили писателя и журналиста из России.

Также напомним, пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку, которым она еще и пыталась дать взятку, лишь бы ее пропустили в нашу страну.

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Россия Германия Борисполь Украина георгиевская лента ленточка
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