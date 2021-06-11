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В Украину неожиданно ворвется похолодание: синоптик уточнила прогноз на выходные

11 июня 2021 13:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В субботу в некоторых областях даже будет сухая солнечная погода. Диденко рассказала, кому повезет

Погода на выходных будет полна сюрпризов: 12 июня в некоторых областях будет даже без дождей, а на следующий день – придет похолодание и по всей стране будет мокро.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

В Украине повсеместно будет тепло, в течение дня ожидается 20-24 градуса.

Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговская-Киевская-Черкасская-Одесская области и Крым будет преобладать сухая и солнечная погода. В остальных регионах – грозовые дожди, возможны шквалы и град.

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В Киеве солнечно и 21-24 градуса.

Воскресенье

Дожди с грозами охватят практически всю территорию Украины.

13 июня на западе, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается понижение температуры воздуха до 16 градусов (карта).

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Отметим, что это будет кратковременное похолодание, поскольку уже в понедельник снова будет больше 20 градусов.

На юге, востоке и большинстве центральных областей 13 июня днем 20-26 градусов.

В столице дождь, гроза и похолодает до 19 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

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