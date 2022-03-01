В Украине появилось первое подразделение иностранных добровольцев: это белорусы (видео)

Белорусы будут вместе с украинцами давать отпор оккупантам

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине появилось первое подразделение из иностранных добровольцев. При теробороне полка "Азов" теперь работает белорусская рота.

Об этом заявил белорусский доброволец Ян Мельников.

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