Он будет доставлен в Киев и во множество православных храмов Украины

Благодатный Огонь будет доставлен в Киев / Фото: AFP, Facebook, Коллаж: Сегодня

В Украину прибывает Благодатный Огонь, который сегодня сошел в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме.

Несмотря на обстоятельства нынешнего времени, когда военные действия идут во многих регионах Украины, миллионы верующих в Украине смогут соприкоснуться с Чудом, которое ежегодно повторяется накануне Светлого Христового Воскресения. Ожидается, что Благодатный Огонь будет доставлен в Украину около 21:30 по киевскому времени, сообщается на странице Facebook народного депутата Вадима Новинского.

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Организация специального рейса из Израиля через территорию третьих стран, что сопряжено с особенностям военного времени, стала возможна благодаря помощи Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" и бизнесмена Бориса Кауфмана. В фонде выразили особую благодарность пилоту Алексею Мешкову.

Сегодня ночью Благодатный Огонь будет доставлен в Киев и во множество православных храмов Украины.

Вадим Новинский также поздравил всех православных христиан со Светлым Праздником Воскресения Христового, который стал праздником Победы Жизни над Смертью:

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