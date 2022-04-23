В Украину прибывает Благодатный Огонь, который сегодня сошел в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме.
Несмотря на обстоятельства нынешнего времени, когда военные действия идут во многих регионах Украины, миллионы верующих в Украине смогут соприкоснуться с Чудом, которое ежегодно повторяется накануне Светлого Христового Воскресения. Ожидается, что Благодатный Огонь будет доставлен в Украину около 21:30 по киевскому времени, сообщается на странице Facebook народного депутата Вадима Новинского.
Организация специального рейса из Израиля через территорию третьих стран, что сопряжено с особенностям военного времени, стала возможна благодаря помощи Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" и бизнесмена Бориса Кауфмана. В фонде выразили особую благодарность пилоту Алексею Мешкову.
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Сегодня ночью Благодатный Огонь будет доставлен в Киев и во множество православных храмов Украины.
Вадим Новинский также поздравил всех православных христиан со Светлым Праздником Воскресения Христового, который стал праздником Победы Жизни над Смертью:
"Своей победой Господь даровал возможность каждому из нас тоже стать победителями Смерти. Для этого нужно наполнить свои сердца любовью к Господу и к своему ближнему. В эти дни, когда все мы переживаем тяжелейшие страдания, мы просим Господа о мире. Первыми словами Воскресшего Христа было "Мир вам!". Жизнь продолжается. Будем усердно молить Спасителя о восстановлении Мира и Любви на нашей Земле и в наших Сердцах. Воистину Воскрес Христос!".