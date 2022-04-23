Він буде доставлений до Києва та до багатьох православних храмів України

Благодатний Вогонь буде доставлено до Києва / Фото: AFP, Facebook, Колаж: Сьогодні

В Україну прибуває Благодатний Вогонь, який сьогодні зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Незважаючи на обставини сьогодення, коли військові дії йдуть у багатьох регіонах України, мільйони віруючих в Україні зможуть зіткнутися із Чудом, яке щороку повторюється напередодні Світлого Христового Воскресіння. Очікується, що Благодатний Вогонь буде доставлено в Україну близько 21:30 за київським часом, повідомляється на сторінці Facebook народного депутата Вадима Новінського.

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Організація спеціального рейсу з Ізраїлю через територію третіх країн, що пов'язано з особливостями воєнного часу, стала можливою завдяки допомозі Фонду Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" та бізнесмена Бориса Кауфмана. У фонді висловили особливу подяку пілотові Олексію Мешкову.

Сьогодні вночі Благодатний Вогонь буде доставлений до Києва та до багатьох православних храмів України.

Вадим Новинський також привітав усіх православних християн зі Світлим Святом Воскресіння Христового, яке стало святом Перемоги Життя над Смертью:

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