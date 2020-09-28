В Украину придут затяжные дожди: прогноз погоды до конца недели

В ближайшее время украинцев поджидают погодные изменения – со вторника, 29 сентября, начнутся затяжные дожди, которые начнут отступать только в конце недели.

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Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

В понедельник, 28 сентября, осадков не ожидается, по всей территории страны будет теплая и солнечная погода, лишь в восточных регионах облачно. На западе и севере температура от 8 до 22 градусов, в остальных регионах до +26.

Со вторника, 29 сентября, во всех регионах страны, кроме северных и восточных, пройдут дожди. Температура составит от 10 до 29 градусов.

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В среду, 30 сентября, практически по всей территории Украины пройдут дожди, немного похолодает. Осадки не ожидаются только в Луганской области. Днем в южных регионах воздух прогреется до +22, а в западных опустится до +13.

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В четверг, 1 октября, ситуация почти не изменится: Украину продолжат заливать осенние дожди. В западных регионах немного потеплеет: температура днем достигнет +16. В южных областях она будет держаться на отметке в +20, а ночью упадет до +12.

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В пятницу, 2 октября, дожди немного отступят: в северных и восточных областях ожидается переменная облачность, температура до +21. В центральных и западных областях температура воздуха составит 8-20 градусов. На юге воздух прогреется до +23.

В субботу, 3 октября, дожди прекратятся, мелкий дождик ожидается лишь в Одессе. Температура по стране поднимется до +21, а в южных регионах до +23.

Напомним, ранее медики объяснили, почему люди чувствуют погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата.

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