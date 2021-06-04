В Украину вернулся экс-нардеп Левченко – его подозревали в сепаратизме

В СБУ отметили, что "особое внимание уделяют лицам, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору"

Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, которого подозревали в сепаратизме, вернулся в Украину.

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Об этом в Facebook сообщил его адвокат Олег Курчин.

"Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1 100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в Единый реестр досудебных расследований", – сообщил юрист.

Реакция СБУ

В Службе безопасности сообщили, что уголовное производство в отношении Левченко было закрыто в феврале 2021 года.

"Что касается возвращения в Украину Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году, по представлению старшего следователя Нацполиции, оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска", – сказано в сообщении.

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Экс-регионал Левченко вернулся в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

В ведомстве также отметили, что в 2014 году в отношении экс-нардепа начали уголовное производство по ч. 2 статьи 110 и ч. 3 статьи 161 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

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В 2015 году политику сообщили о подозрении, а Апелляционный суд Киева дал разрешение на его задержание. Однако впоследствии Генпрокуратура передала производство следователям Нацполиции. В апреле 2020 года процессуальный руководитель по делу принял решение о закрытии производства против Левченко, а уже в феврале 2021 года следователи Нацполиции закрыли дело.

В СБУ добавили, что "особое внимание уделяют лицам, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору", однако ведомство может действовать исключительно в рамках закона и своих полномочий в таких ситуациях.

Угрозы журналисту

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Главный редактор издания "НВ" Виталий Сыч написал, что год назад получил от Левченко сообщение с угрозами.

"Семь лет назад во время Революции Достоинства накануне важного политического голосования в парламенте я выложил тут в ФБ телефонные номера регионалов. В центре Киева тогда уже расстреливали людей... Шесть лет спустя, почти ровно год назад я получил следующее сообщение от бывшего регионала и секретаря Донецкого горсовета Николая Левченко. А сегодня узнал, что все уголовные дела против него закрыты и он вернулся в Украину (новость – в первом комментарии)", – написал он.

Левченко угрожает журналисту. Фото: Facebook

Как сообщалось ранее, сегодня нардеп Петр Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.