Українська
$ 28,05
34,01
  1. Последние новости Украины

В Виннице протестуют против дистанционного обучения (фото)

17 января, 18:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Люди пришли с плакатами к городскому совету

В воскресенье, 17 января, в Виннице жители вышли на акцию протеста против дистанционного обучения.

Реклама

Об этом сообщает "Винниця.info".

Около 40 винничан пришли к зданию городского совета, потому что недовольны онлайн-образованием. Они держат плакаты с надписями: "Оставьте нашим детям школу", "Мы против онлайн-обучения" и другие.

"У меня работа с 9 до 18, дома с ребенком остается бабушка, ей трудно овладеть компьютером и помочь ребенку. Поэтому лучшее решение – это живая школа", – рассказывает участница акции Людмила Романчук.

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста
Реклама

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста

В тренде
В Виннице протестуют против дистанционного обучения (фото)

Участники говорят, что на митинг решили выйти именно в воскресенье, так как в будние дни они все на работе. Отметим, что акция против дистанционного обучения длилась около часа.

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста

В Виннице местные жители вышли на акцию протеста

Ранее мы сообщали, что, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, после завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Винница дистанционное образование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школы
МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школыУкраина
Что будет с курсом доллара после окончания локдауна
Что будет с курсом доллара после окончания локдаунаЭкономика
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУУкраина
Еще один программист из Украины стал долларовым миллиардером
Еще один программист из Украины стал долларовым миллиардеромЭкономика
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую "газовую камеру"Экономика
"Если клиент захочет общаться на русском, то никто этого не запрещает" – интервью с языковым омбудсменомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять