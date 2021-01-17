Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини України

У Вінниці протестують проти дистанційного навчання (фото)

17 січня, 18:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Люди прийшли з плакатами до міської ради

У неділю, 17 січня, у Вінниці жителі вийшли на акцію протесту проти дистанційного навчання.

Реклама

Про це повідомляє "Вінниця.info".

Близько 40 вінничан прийшли до будівлі міської ради, бо невдоволені онлайн-освітою. Вони тримають плакати з написами: "Залиште нашим дітям школу", "Ми проти онлайн-навчання" та інші.

"В мене робота з 9 до 18, вдома з дитиною залишається бабуся, їй важко опанувати комп'ютер та допомогти дитині. Тому найкраще рішення – це жива школа", – розповідає учасниця акції Людмила Романчук.

У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту
Реклама

У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту

В тренді
На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українців

Учасники кажуть, що на мітинг вирішили вийти саме у неділю, тому що у будні дні вони всі на роботі. Зазначимо, що акція проти дистанційного навчання тривала близько години.

У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту

У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту

Раніше ми повідомляли, що, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, після завершення карантину принаймні молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

протести Винниця дистанційна освіта
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкіл
МОН повідомило, коли діти зможуть повернутися до шкілУкраїна
Що буде з курсом долара після закінчення локдауну
Що буде з курсом долара після закінчення локдаунуЕкономіка
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУУкраїна
Ще один програміст із України став доларовим мільярдером
Ще один програміст із України став доларовим мільярдеромЕкономіка
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську
Яценюк: Україну знову хочуть посадити в російську "газову камеру"Економіка
"Якщо клієнт захоче спілкуватися російською, то ніхто цього не забороняє" – інтерв'ю з мовним омбудсменомУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти