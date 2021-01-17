У Вінниці протестують проти дистанційного навчання (фото)

Люди прийшли з плакатами до міської ради

У неділю, 17 січня, у Вінниці жителі вийшли на акцію протесту проти дистанційного навчання.

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Про це повідомляє "Вінниця.info".

Близько 40 вінничан прийшли до будівлі міської ради, бо невдоволені онлайн-освітою. Вони тримають плакати з написами: "Залиште нашим дітям школу", "Ми проти онлайн-навчання" та інші.

"В мене робота з 9 до 18, вдома з дитиною залишається бабуся, їй важко опанувати комп'ютер та допомогти дитині. Тому найкраще рішення – це жива школа", – розповідає учасниця акції Людмила Романчук.

Реклама У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту

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Учасники кажуть, що на мітинг вирішили вийти саме у неділю, тому що у будні дні вони всі на роботі. Зазначимо, що акція проти дистанційного навчання тривала близько години.

У Вінниці місцеві жителі вийшли на акцію протесту

Раніше ми повідомляли, що, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, після завершення карантину принаймні молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

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