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В ВСУ прокомментировали понтонный мост в Беларуси в нескольких километрах от украинской границы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 00:26
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Мост через реку Припять построили за несколько дней
В ВСУ считают, что мост через Припять — очередная провокация/Коллаж: "Сегодня"
В ВСУ считают, что мост через Припять — очередная провокация/Коллаж: "Сегодня"

В ВСУ отреагировали на понтонный мост в Беларуси, который построили за два дня. Его зафиксировали спутники американской разведки.

Об этом говорится в заявлении командующего ООС, генерал-лейтенанта ВСУ Александра Павлюка в программе "Право на владу".

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Он отметил, что возведение понтонного моста на границе в Беларуси, является не более чем провокацией и игрой мышцами.

"Очередная провокация и игра мышцами. Больше в том направлении (белорусском — Ред.) ничего не вижу", — сказал Павлюк.

Мост демонтировали?

По информации CNN, понтонный мост через реку Припять уже демонтирован. Его снесли буквально за одну ночь.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

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"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", – сказали нам в Минобороны.

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