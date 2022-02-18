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СЬОГОДНІ Новини України

У ЗСУ прокоментували понтонний міст в Білорусі за кілька кілометрів від українського кордону

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 00:26
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Міст через річку Прип'ять звели за кілька днів
У ЗСУ вважають, що міст через Прип'ять — чергова провокація/Колаж: "Сьогодні"
У ЗСУ вважають, що міст через Прип'ять — чергова провокація/Колаж: "Сьогодні"

У ЗСУ відреагували на понтонний міст в Білорусі, який звели за два дні. Його зафіксували супутники американської розвідки.

Про це йдеться в заяві командувача ООС, генерал-лейтенанта ЗСУ Олександр Павлюка в програмі "Право на владу".

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Деталі

Він зазначив, що зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є не більше, ніж провокацією і грою м'язами.

"Чергова провокація і гра м'язами. Більше в тому напрямку (білоруському — Ред.) нічого не бачу", — сказав Павлюк.

Міст демонтували?

За інформацією CNN, понтонний міст через річку Прип'ять вже демонтовано. Його знесли буквально за одну ніч.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

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"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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