В Житомирской области избиратели голосуют на подоконниках, стенах и скамейках (фото)

В Житомире и области на избирательных участках массово нарушают тайну голосования, голосуя без кабинок для голосования – в самодельных кабинках из подручных средств, на подоконнике, на скамейках и столах.

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Об этом сообщает ОПОРА.

Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования – стул, обтянутый тканью.

"Есть участки, где вместо кабинок – конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом", - пишут в сообщении.

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Отметим, в Коростене на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.

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По информации ОПОРЫ, в Житомире наблюдатели сообщают об отсутствии кабинок для голосования на УИК.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы – в стране выбирают мэров и представителей местных властей.

В Украине в "день тишины" перед местными выборами 2020 в полицию поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства:

Видео: mvs.gov.ua

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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