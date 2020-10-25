В Житомирской области избиратели голосуют на подоконниках, стенах и скамейках (фото)

В Житомире и области на избирательных участках массово нарушают тайну голосования, голосуя без кабинок для голосования – в самодельных кабинках из подручных средств, на подоконнике, на скамейках и столах.
Об этом сообщает ОПОРА.
Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования – стул, обтянутый тканью.
"Есть участки, где вместо кабинок – конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом", - пишут в сообщении.
Отметим, в Коростене на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.
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По информации ОПОРЫ, в Житомире наблюдатели сообщают об отсутствии кабинок для голосования на УИК.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы – в стране выбирают мэров и представителей местных властей.
В Украине в "день тишины" перед местными выборами 2020 в полицию поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства:
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