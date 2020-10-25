В Житомирской области кандидат от ОПЗЖ устроил потасовку на участке, вызвали скорую и полицию

В селе Рыжов в Житомирской области кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий устроил на участке потасовку.
Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".
Инцидент произошел на участке № 181189, где зарегистрировано всего 79 избирателей.
"Он решил, что выборы проходят с нарушениями, и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфу пошел, ему не понравилось, что печать в сумке руководителя комиссии находится, протоколы не понравились, как лежали. Комиссия ему помешала, и у них началась потасовка", – рассказал наблюдатель "ОПОРЫ".
Комиссия вызвала полицию, и пока полиция ехала, во время ссоры с этим кандидатом одной из членов комиссии стало плохо. Местный фельдшер оказала первую помощь, но вызвали скорую.
На сайте ЦИК указано, что Константин Черпицкий баллотируется в Житомирский областной совет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00. Самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26%.
Ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины фиксирует первые нарушения на выборах. На некоторых участках кабинок для голосования не было вообще, противоэпидемические мероприятия нарушаются.Читайте Segodnya.ua в Google News
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