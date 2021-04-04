Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 3919 человек. В Киевской и Херсонской областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека. Итого, всего сделано прививок – 290 566.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.
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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- г. Киев – 720 прививок;
- Винницкая область – 110 прививок;
- Волынская область – 210 прививок;
- Днепропетровская область – 290 прививок;
- Донецкая область – 140 прививок;
- Житомирская область – 80 прививок;
- Закарпатская – 30 прививок;
- Запорожская область – 40 прививок;
- Ивано-Франковская область – 179 прививки;
- Киевская область – 0 прививок;
- Кировоградская область – 80 прививок;
- Луганская область – 140 прививок;
- Львовская область – 240 прививок;
- Николаевская область – 130 прививок;
- Одесская область – 160 прививок;
- Полтавская область – 110 прививок;
- Ровенская область – 50 прививок;
- Сумская область – 40 прививок;
- Тернопольская область – 130 прививок;
- Харьковская область – 440 прививок;
- Херсонская область – 0 прививок;
- Хмельницкая область – 200 прививок;
- Черкасская область – 160 прививок;
- Черновицкая область – 180 прививок;
- Черниговская область – 60 прививок.
Ранее Степанов заявил, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.
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