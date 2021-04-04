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Вакцинация украинцев: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

4 апреля, 09:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 3919 человек. В Киевской и Херсонской областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании одной дозой привито 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека. Итого, всего сделано прививок – 290 566.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

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В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

  • г. Киев – 720 прививок;
  • Винницкая область – 110 прививок;
  • Волынская область – 210 прививок;
  • Днепропетровская область – 290 прививок;
  • Донецкая область – 140 прививок;
  • Житомирская область – 80 прививок;
  • Закарпатская – 30 прививок;
  • Запорожская область – 40 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 179 прививки;
  • Киевская область – 0 прививок;
  • Кировоградская область – 80 прививок;
  • Луганская область – 140 прививок;
  • Львовская область – 240 прививок;
  • Николаевская область – 130 прививок;
  • Одесская область – 160 прививок;
  • Полтавская область – 110 прививок;
  • Ровенская область – 50 прививок;
  • Сумская область – 40 прививок;
  • Тернопольская область – 130 прививок;
  • Харьковская область – 440 прививок;
  • Херсонская область – 0 прививок;
  • Хмельницкая область – 200 прививок;
  • Черкасская область – 160 прививок;
  • Черновицкая область – 180 прививок;
  • Черниговская область – 60 прививок.

Ранее Степанов заявил, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Украина Максим Степанов
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