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Важнейший сигнал. Лидер Партии Зеленых Германии приедет на украинский Донбасс

19 мая, 07:45

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Один из лидеров Зеленых этой осенью может возглавить Бундестаг – они ярые критики строительства "Северного потока-2"

На следующей неделе Украину посетит сопредседатель немецкой Партии Зеленых Роберт Габек. Об этом сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди – встречи с руководством украинского государства и поездка на восток до линии разграничения. Это – важнейший сигнал солидарности с украинцами. Danke", – пишет посол в Twitter.

Почему это важно?

Партия Зеленых занимает, по данным опросов, второе место после правящей консервативной ХДС/ХСС и поборется за должность канцлера на выборах 26 сентября этого года.

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Важнейший сигнал. Лидер Партии Зеленых Германии приедет на украинский Донбасс
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Зеленые – ярые противники строительства "Северного потока-2", также они жестко критикуют действия России в Украине.

"Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект", – заявляла сопредседатель партии Анналена Бербок, которую выдвинули от политсилы на должность канцлера.

Роберт Габек и Анналена Бербок возглавляют партию с 2018 года. Зеленые не выдвигали кандидатур на руководство Бундестагом ни разу за 40-летнюю историю партии.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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