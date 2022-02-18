Верещук обратилась к жителям Донецка и Луганска: Найдите способ пересечь КПВВ

Верещук заверила, что Украина для переселенцев создаст все условия для жизни

Верещук призвала жителей "Л/ДНР" отправляться на территорию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская сторона готова принять жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Такое заявление во время брифинга в Офисе президента сделала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Я хочу сказать тем людям, которые решают, что им делать. Я говорю людям на временно оккупированной территории. Едьте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все условия, чтобы вам было что есть и где жить", – заявила она.

Также она отметила, что то, что происходит на оккупированных территориях – нагнетание паники российскими оккупантами. "Нас пытаются склонить к уступкам", – сказала она.

Верещук рассказала, что все, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях Донбасса, вся ответственность сейчас полностью лежит на Российской Федерации.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что планов нападения на жителей самопровозглашенных "ЛДНР" нет, а также, что никто военным путем освобождать эти территории не будет.

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Обострение ситуации на Донбассе