Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, – Ринат Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что верит в победу Украины и возобновление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.
Об этом он сказал в интервью изданию "Новое Время".
"А во что я верю – это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", – подчеркнул Ринат Ахметов.
Совместная работа
По его словам, сейчас на победу Украины бок о бок работают и власть, и бизнес, и гражданское общество.
"Мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно борется наша украинская армия", – сказал бизнесмен.
Единственная цель
Ринат Ахметов добавил, что общая цель всех граждан – чтобы Украина была свободной, демократической европейской страной.
"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я – крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", – подчеркнул бизнесмен.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинский бизнес работает и поддерживает страну во время войны. Узнайте также, сколько денег ежедневно поступает на помощь Украине.