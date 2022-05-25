Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины, – Ринат Ахметов

Бизнесмен убежден, что временно оккупированные территории РФ удастся вернуть Украине

Украинский бизнесмен уверен в победе нашей страны и возвращении Донбасса и Крыма в ее состав / Фото: "Сегодня"

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что верит в победу Украины и возобновление украинского суверенитета над Крымом и Донбассом.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое Время".

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"А во что я верю – это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Совместная работа

По его словам, сейчас на победу Украины бок о бок работают и власть, и бизнес, и гражданское общество.

"Мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно борется наша украинская армия", – сказал бизнесмен.

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Единственная цель

Ринат Ахметов добавил, что общая цель всех граждан – чтобы Украина была свободной, демократической европейской страной.

"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я – крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", – подчеркнул бизнесмен.

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