Весна отменяется – снова ждем снег: синоптик предупредила о непогоде

Под конец марта ночи все еще зимние – ожидается мороз до -5

Завтра в Украине снова дожди и мокрый снег. При этом температура воздуха будет и морозной, и плюсовой.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

23 марта в большинстве областей стоит ждать снега или мокрого снега. Разве что на юге без осадков. Исключение Крым и Приазовье – там может быть небольшой дождь.

А вот порывистый, порой до сильного, северный ветер добавит к прохладной погоде еще более холодные ощущения.

Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-5 мороза, завтра днем ​​ожидается 1-5 тепла.

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В Крыму и на Закарпатье 4-8 градусов выше нуля.

В Киеве ветрено, прохладно и периодически небольшой снег. Ночью 3-5 градусов мороза, а днем – ​​2-4 тепла. Ветер с севера, порывистый, до сильного.

Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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