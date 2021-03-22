Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негоду

Під кінець березня ночі все ще зимові – очікується мороз до -5

Завтра в Україні знову дощі і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде і морозною, і плюсовою.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

23 березня у більшості областей варто чекати снігу або мокрого снігу. Хіба що на півдні без опадів. Виняток Крим і Приазов'ї – там може бути невеликий дощ.

А ось поривчастий, часом до сильного, північний вітер додасть до прохолодної погоди ще більш холодні відчуття.

Температура повітря найближчої ночі складе 0-5 морозу, завтра вдень очікується 1-5 тепла.

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У Криму та на Закарпатті 4-8 градусів вище нуля.

У Києві вітряно, прохолодно і періодично невеликий сніг. Вночі 3-5 градусів морозу, а вдень – 2-4 тепла. Вітер із півночі, поривчастий, до сильного.

Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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