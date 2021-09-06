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"Человек года" пойдет на выборы в Черкасской области от "Слуги народа"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 сентября, 20:31
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Сегодня прошел внеочередной съезд партии, на котором делегаты выбрали кандидатов
Мэр Золотоноши пойдет на выборы от СН. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Золотоноши пойдет на выборы от СН. Фото: коллаж "Сегодня"

Партия "Слуга Народа" выдвигает своим кандидатом на выборах по 197-му округу городского голову Золотоноши Виталия Войцеховского.

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Об этом сообщила нардеп от партии Юлия Гришина.

"Виталий Войцеховский пойдет на выборы от СН в 197 округе", – написала Гришина.

Так, сегодня должен был состояться внеочередной съезд партии "Слуга народа", на котором делегаты должны были избрать кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в регионах и решать текущие моменты партийной работы.

Также депутат Александр Качура подтвердил слова Гришиной об избрании Войцеховского и добавил, что кандидата по 184-му округу партия определит позже.

Кто такой Виталий Войцеховский

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Виталий Войцеховский – украинский политик, мэр Золотоноши (с ноября 2010 года), лауреат премии "Человек года – 2015". Он родился 4 июля 1967 года в с. Баштечки Жашковского района Черкасской области, где в 1984 году окончил среднюю школу.

С 1986 по 1988 служил в рядах Вооруженных Сил. Образование высшее. В 1984 году поступил в Киевский институт народного хозяйства, который окончил в 1990 году по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; получил квалификацию экономиста.

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Трудовую деятельность начал в 1990 году на ОАО "Киевметрострой". С 1991 года работал на Золотоношском ликеро-водочном заводе "Златогор" на различных должностях: бухгалтер, руководитель подразделения, главный бухгалтер, финансовый директор, генеральный директор.

С 2006 года – консультант по эффективности производства ООО "Золотоношского ликеро-водочный завод" Златогор".

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С ноября 2010 года по настоящее время занимает должность Золотоношского городского головы.

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