Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

"Людина року" піде на вибори в Черкаській області від "Слуги народу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 вересня, 20:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні пройшов позачерговий з'їзд партії, на якому делегати обрали кандидатів
Мер Золотоноші піде на вибори від СН. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Золотоноші піде на вибори від СН. Фото: колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга Народу" висуває своїм кандидатом на виборах по 197-му округу міського голову Золотоноші Віталія Войцеховського.

Реклама

Про це повідомила нардеп від партії Юлія Гришина.

"Віталій Войцехівський піде на вибори від СН в 197 окрузі", – написала Гришина.

Так, сьогодні повинен був відбутися позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", на якому делегати мали обрати кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в регіонах і вирішувати поточні моменти партійної роботи.

Також депутат Олександр Качура підтвердив слова Гришиной про обрання Войцеховського і додав, що кандидата по 184-му округу партія визначить пізніше.

Хто такий Віталій Войцехівський

Реклама

Віталій Войцехівський – український політик, мер Золотоноші (з листопада 2010 року), лауреат премії "Людина року – 2015". Він народився 4 липня 1967 року в с. Баштечки Жашківського району Черкаської області, де в 1984 році закінчив середню школу.

З 1986 по 1988 служив в лавах Збройних Сил. Освіта вища. У 1984 році вступив до Київського інституту народного господарства, який закінчив в 1990 році за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності; отримав кваліфікацію економіста.

Читайте також:

Трудову діяльність розпочав у 1990 році на ВАТ "Київметробуд". З 1991 року працював на Золотоніському лікеро-горілчаному заводі "Златогор" на різних посадах: бухгалтер, керівник підрозділу, головний бухгалтер, фінансовий директор, генеральний директор.

З 2006 року – консультант по ефективності виробництва ТОВ "Золотоніського лікеро-горілчаний завод" Златогор".

Реклама

Починаючи з листопада 2010 року по теперішній час обіймає посаду Золотоніського міського голови.

Раніше ми писали:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти