"Україні не дали твердих гарантій": "слуга народу" про угоду США і ФРН щодо "Північного потоку – 2"

Якщо Україні не вдасться продовжити контракт на транзит російського газу після 2024 року, то для Німеччини все одно не буде ніяких наслідків

Мережко запідозрив США і ФРН у підставі. Колаж "Сьогодні"

США і Німеччина своєю угодою щодо "Північного потоку – 2" зобов'язалися забезпечити енергетичну безпеку України, ось тільки твердих гарантій Україна не отримала – для нашої країни немає ніякої угоди, що німці дійсно допоможуть в продовженні транзиту російського газу.

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Про це сказав нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, абсолютно не факт, що Німеччина "змусить" Росію і після 2024 року качати газ через Україну – це просто обіцянки.

"Є певні питання, пов’язані з фразою "Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років". Тобто, по-перше, чому "до" десяти років, а не, скажімо, "не менше" десяти років. По-друге, і це якраз головне, ця фраза сформульована настільки обережно і загально, що тут не йдеться про досягнення конкретного результату (тобто про укладення відповідної угоди), а йдеться лише про те, що Німеччина намагатиметься уможливити укладення такої угоди", – сказав Мережко.

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За його словами, якщо Україні не вдасться продовжити контракт на транзит російського газу, то для німців це не матиме жодних наслідків.

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"Тут немає твердих гарантій для України. З іншого боку, якби йшлося про те, що у разі неукладення відповідної угоди "Північний потік – 2" не функціонуватиме, тоді це була би більш менш чітка гарантія", – підкреслив нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний потік – 2" й офіційно ініціює консультації з європейцями. За його словами, угода щодо СП-2 викликала багато запитань.

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати очільники держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.