Українська
$ 27,73
33,51
  1. Последние новости Украины

Визит Блинкена в Украину и завершение встречи G7 – анонсы СЕГОДНЯ

5 мая, 07:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В первый рабочий день после праздничных выходных в Киев с официальным визитом приедет глава Госдепа Энтони Блинкен, а в Лондоне завершится трехдневная встреча глав МИД "Большой семерки".

Украина

  • 5-6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
  • Онлайн-брифинг руководства Минздрава по ситуации с коронавирусной инфекцией.
  • Заседание Кабинета министров Украины.
  • 10:00 – заседание НКРЭКУ в форме открытого слушания. Онлайн-трансляция заседания состоится на официальном веб-сайте регулятора и канале YouTube.

За рубежом

Реклама

Великобритания

  • Завершение встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Лондоне.

Франция

В тренде
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине 5 мая (карта)
  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за март.

США

  • Институт управления поставками опубликует апрельский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing).
  • Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)Украина
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились "климатические беженцы" из-за водыУкраина
Ольга Богомолец: Осенью нас ждет еще более опасный штамм COVID-21
Ольга Богомолец: Осенью нас ждет еще более опасный штамм COVID-21Украина
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на среду
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на средуУкраина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять