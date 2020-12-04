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Владимир Зеленский: Локдауна в декабре не будет

4 декабря, 19:19

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу

В Украине локдауна в декабре не будет. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, размещенном в Facebook.

"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как некоторые его рисуют", – заявил президент.

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По словам глава государства, Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, которые оказались в затруднительном положении из-за пандемии.

"Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Напомним, во время последнего брифинга Степанов отметил, что жесткий карантин будут предлагать ввести в январе на три недели.

Вслед за ним премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что до конца года локдаун вводить не будут. А список конкретных мер озвучат в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

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Украина Владимир Зеленский коронавирус локдаун
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