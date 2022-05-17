"Власть, общество и бизнес объединены общей идеей победы Украины", – Ринат Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о войне и бизнесе, который поддерживает Украину в противостоянии с Россией

Бизнес поддерживает ЗСУ и Украину в войне с РФ / Фото: Getty Images, scm.com.ua, Коллаж: Сегодня

Украинское общество, бизнес и власть сейчас объединены одной целью – защитить страну и восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI.

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"Президент и правительство Украины, каждый украинец и я лично объединены одной целью – защитить страну, вернуть наши территории и восстановить Украину как сильное, демократическое европейское государство. Мы все едины как никогда. В этом залог нашей победы", – сообщил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что предприятия SCM, футбольный клуб "Шахтёр" и его благотворительный фонд уже выделили на помощь Украине суммарно около 100 млн евро.

"Все бизнесы SCM, футбольный клуб "Шахтёр", мой благотворительный Фонд сейчас сосредоточены только на одном – помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам выжить. Мы поставляем медикаменты, продукты, проводим эвакуацию, помогаем украинской армии. Мы уже выделили 100 млн евро на помощь стране, более половины из которых уже потрачены. Останавливаться на этом не будем", – сообщил бизнесмен.

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Предприятия SCM также продолжают обеспечивать жизнедеятельность страны, восстанавливают разрушенные войной линии электропередачи и другие объекты критической инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, что предприятия SCM бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабной войны России против Украины ежедневно передают примерно 1 млн долларов Вооруженным силам, территориальной обороне и на гуманитарную помощь пострадавшим.

Также мы писали, что група SCM уплатила рекордныю суммы налога в бюджет Украины.