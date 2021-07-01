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Внеочередное заседание Рады и вступление в силу цифровых COVID-паспортов ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

1 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине пройдет внеплановое заседание парламента, а в Евросоюзе начнут действовать электронные сертификаты вакцинации

Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:00 – онлайн-брифинг и. о. главы Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Самофалова по теме "Новые пакеты услуг для пациентов: перитонеальный диализ и психиатрическая помощь от мобильных команд". Трансляция.
  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 10:00 – презентация нового образовательного курса "Как громаде стать цифровой" на портале "Дiя. Цифрова освіта" с участием замминистра цифровой трансформации Валерии Ионан. Трансляция.
  • 10:00 – выездной пресс-тур Национального музея Революции Достоинства в питомник в Киевской области, где размещены липы, приобретенные для Мемориала Героев Небесной Сотни. На брифинге обсудят также ситуацию вокруг сооружения Мемориала Героев Небесной Сотни.
  • 11:00 – итоговая пресс-конференция на тему "Завершение зернового сезона 2020/2021: основные итоги и прогнозы на новый сезон" с участием президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева (бизнес-центр "Хвиля", 6-й этаж, офис 606, офис УЗА).
  • 11:00 – встреча Европейской Бизнес Ассоциации с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым онлайн на ресурсе Zoom. Регистрация.
  • 12:00 – пресс-конференция, посвященная старту рынка земли в Украине при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко (внутренний дворик Национального заповедника "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (центральный вход). Подробности.
  • 13:00 – пресс-конференция на тему "Новые туристические маршруты в малых городах Украины" от Ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных громад Украины ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.
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Верховная Рада

  • 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 15:00 – брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 15:30 – специальное открытое заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая 3а, кабинет 727, зал заседаний).
  • 16:00 – внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

Киев

  • 11:30 – пресс-конференция о старте проекта "Академия Гостеприимства" по подготовке добровольных помощников развития туризма в столице. Организатор: Управление туризма и промоций КГГА ("Укринформ", ул. Богдана Хмельницкого 8/16).
  • 12:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, к. 514).
  • 14:00 – начнется открытая тренировка чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова (Parimatch Fight Academy, ул. Борщаговская, 154).
  • 14:30 – брифинг по случаю подписания Меморандума о взаимопонимании между структурой ООН "Женщины в Украине" и Киевской городской государственной администрацией. Организатор: департамент социальной политики КГГА ("Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.

За рубежом

Евросоюз

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  • На территории ЕС начнет действовать система цифровых COVID-сертификатов.
  • Словения примет у Португалии председательство в Совете Евросоюза.

Австрия

  • В Австрии отменяется комендантский час, возобновляют работу ночные клубы и вводятся послабления по ношению масок.
  • Заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.
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Турция

  • В Турции отменяется комендантский час, а также запрет на междугородние поездки.

Онлайн

  • Видеоконференция Global Emerging Markets Virtual Conference Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, на которой будет обсуждаться экономическая ситуация в странах emerging markets.

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