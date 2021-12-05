Внутри была целая семья. Под Харьковом оборвался лифт с 3-летним ребенком

В пгт Песочин в пригороде Харькова оборвался лифт. Это произошло после того, как в него зашла семья с трехлетним ребенком.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Подробности
4 декабря около 22:45 четверо человек, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на 8-й этаж дома по въезду Набережному.
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Во время движения лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил.
Делом занялась полиция
Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, согласно санкции статьи, предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Что делать, если падает лифт?
- Если лифт быстро двигается вниз, нажмите кнопку "Стоп" и старайтесь принять безопасное положение.
- Лучше лечь на пол, максимально защитить лицо и голову от возможных обломков.
- Если есть мягкие предметы – сумка, теплая куртка, ими можно защитить голову.
Также часто советуют при падении лифта подпрыгнуть, но поступать так нельзя. Это может привести к неудачному приземлению и сильному удару головой о потолок лифта. В аварийной ситуации невозможно правильно рассчитать момент столкновения лифта с землей.
Раньше мы писали:
- Летом в харьковской многоэтажке с шестого этажа сорвался лифт. Его пассажиры чудом спаслись, так как за пару секунд до этого вышли из кабины.
- В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте дома за свой счет, а коммунальщики эту работу приписали себе.