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СЬОГОДНІ Новини України

Всередині була ціла сім'я. Під Харковом обірвався ліфт з 3-річною дитиною

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 грудня, 12:14
В закладинки
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Після того, як люди зайшли в ліфт, він почав різко опускатися з шаленою швидкістю
Людям довелося вибиратися з ліфта самостійно
Людям довелося вибиратися з ліфта самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні

В смт Пісочин у передмісті Харкова обірвався ліфт. Це сталося після того, як в нього зайшла сім'я з трирічною дитиною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Подробиці

4 грудня близько 22:45 четверо людей, у тому числі 3-річна дитина, зайшли до ліфта, який викликали на 8-й поверх будинку по в'їзду Набережному.

Під час руху ліфт почав спускатися з великою швидкістю та зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин родина самостійно вибралася з кабіни. Тілесних ушкоджень ніхто з них не отримав.

Справою зайнялася поліція

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Що робити, якщо падає ліфт?

  • Якщо ліфт швидко рухається вниз, натисніть кнопку "Стоп" і намагайтеся прийняти безпечне положення.
  • Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.
  • Якщо є м'які предмети – сумка, тепла куртка, ними можна захистити голову.

Також часто радять під час падіння ліфта підстрибнути, але робити так не можна. Це може привести до невдалого приземлення і сильного удару головою об стелю ліфту. В аварійній ситуації неможливо правильно розрахувати момент зіткнення ліфта з землею.

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Раніше ми писали:

  • Влітку у харківській багатоповерхівці з шостого поверху зірвався ліфт. Його пасажири дивом врятувалися, тому що за кілька секунд до цього вийшли з кабіни.
  • У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті будинку власним коштом, а комунальники цю роботу приписали собі.

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