Водители смогут проверять, где дороги расчищены от снега. В Украине запустили онлайн-карту

На карте обозначены места расположения снегоуборочной техники

Первая карта расположения снегоуборочной техники заработала в Полтавской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине можно будет онлайн следить, где дороги уже расчистили от снега. Это стало возможным после запуска интерактивной онлайн-карты.

Соответствующую информацию обнародовал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

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Как это будет работать

Движение снегоуборочной техники на дорогах можно отслеживать онлайн. Карта уже заработала в Полтавской области.

Вся информация публична и доступна на сайте Агентства местных дорог Полтавской области. На нем можно наблюдать, где в данный момент находится тот или иной автомобиль, имеющий GPS-трекер.

Сейчас на карте видно, что снегоуборочная техника находится в местах дислокации в населенных пунктах.

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Фото: скриншот

Какая будет погода в декабре

По расчетами народного синоптика Леонида Горбаня, ушедший из жизни 1 октября, первый месяц новой зимы окажется холодным. О своем приходе в Украину декабрь "сообщит" с первого дня – придут морозы. Будут они небольшими: 1-3 декабря похолодает до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем. Затем снова потеплеет до небольшого "плюса" на 4-5 дней.

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Вся первая зимняя неделя будет сухой и пасмурной, дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает неприятный "микс" из ледяного дождя и мокрого снега, что приведет к неизбежной гололедице.

Мороз будет крепнуть, снег – падать, но небольшой и недолго. Впрочем, его хватит, чтобы в середине декабря наступила настоящая зима с небольшими морозами. Во второй половине месяца снегопады окончательно прекратятся, выглянет солнце, однако похолодает, ночью -10 градусов. На Католическое Рождество и Новый год расчеты Леонида Горбаня обещают нам снег, потепление, но не выше нуля, сохранится небольшой мороз. То есть не год назад, когда снега в новогоднюю ночь не было вообще.

Прогноз Укргидрометцентра

Как рассказал сайту "Сегодня" заместитель директора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, декабрь приблизит нас к настоящей зиме, но это может быть в конце месяца.

"Таких суровых морозов, как и в предыдущие годы, не ожидается, минус 20 градусов в декабре возможны, но маловероятны, – говорит Анатолий Прокопенко. – Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме (т.е. окажется холоднее ноябрь на 5-7 градусов (Авт.). Снег в декабре тоже теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег до конца месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает".

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