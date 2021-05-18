Военкор "Сегодня" Александр Махов попал в рейтинг топ-блогеров Украины

Александр – участник боевых действий. Кроме того, он стал единственным журналистом на борту самолета, который проводил эвакуацию из Уханя

Александр Махов / Фото: Facebook

Журналист, военный корреспондент новостей "Сегодня" и канала "Украина 24", участник боевых действий Александр Махов вошел в список финалистов рейтинга "ТОП-50 блогеров Украины по версии читателей сайта Фокус".

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Он – один из тех, кто первым показывал и освещал события войны. Махов одним из первых привился от коронавируса на передовой, а также был единственным представителем украинских медиа на борту самолета, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Александр Махов создал большое количество сюжетов, а также описывал происходящее на войне в подкасте "Военкор".

Александр интересуется и социальными темами. Например, отправился в Антарктиду вместе с членами 22-й украинской экспедиции. На протяжении трех недель он изучал, как живут полярники целый год во льдах, знакомился с окружающим животным миром и пытался разрушить стереотипы о самом южном материке. Также Александр признался, что для журналиста, который постоянно освещал конфликт на востоке Украины, сам воевал в армии, Антарктида стала небольшим отпуском.

На сайте рейтинга уже стартовал окончательный этап голосования. Поддержите талантливого журналиста и гордость "Сегодня"!