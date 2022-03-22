Военкор телеканала "Украина" Евгений Назаренко: "Россия — это страна-террорист, и им безразлично, ты гражданский или журналист"

Евгений Назаренко рассказал о работе журналиста на линии фронта

Корреспондент телеканала "Украина" Евгений Назаренко / Фото: "Сегодня"

Во время войны все обостряется. Мирные жители, военные, волонтеры – каждый ведет бой на своем фронте. Как и военные корреспонденты, отправляющиеся в самые горячие точки, чтобы, рискуя жизнью, показывать правду по всему миру.

Корреспондент телеканала "Украина" Евгений Назаренко считает, что работа военкора хоть и опасна, но проста. Евгений освещает события войны, которые развязала Россия против Украины, показывает преступления страны-агрессора и фиксирует ту силу и добро, которые демонстрирует украинская армия и украинский народ.

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— Евгений, расскажите, пожалуйста, какие условия работы военного корреспондента в войне России против Украины?

— Условия абсолютно военные, и для меня не новые, потому что я почти всю войну проработал на Донбассе. Единственное, что сложно было поверить, что эта война не где-то в 700 км, а уже почти у твоего дома. Потому что недавно ракета разорвалась в метрах 700-800 от нашего дома, попала в соседний дом. А так условия абсолютно идентичны тому, чем я занимался на Донбассе — это работа с военными, это фиксирование преступлений российской федерации, это та же тревожность и, конечно, немного страх, потому что и коллеги уже страдают мои. Вот и американского журналиста убили, и мой коллега из "Радио Свобода" получил контузию… Работать несколько тревожно, но ты понимаешь: если ты уже не на фронте, если ты не держишь в руках оружие, ты должен хотя бы делать все на своем информационном фронте. Собственно, этим я себя успокаиваю и это меня побуждает ездить во все опасные места. Потому что я знаю, что могу всей Украине, а в некоторых случаях и всему миру показать, что российская федерация делает с моей страной. В принципе, условия работы нормальные, иногда военные тебя пускают, иногда не пускают тебя, иногда стреляют по тебе, иногда нет. Условия, с которыми сталкивается каждый военный корреспондент.

— В чем сложность такой работы? Что дается труднее?



— Уже все дается нормально как журналисту. Как человеку, самое трудное, что ты никогда не знаешь, что будет с твоими родными, которые остались в столице. И пока ты где-то в разъездах, не дай Бог, прилетит где-нибудь снаряд или ракета в них. Сложно было и первые дни войны, когда я не очень понимал, что происходит, когда начали лететь ракеты по всей Украине. Был страх, и ты не знал, куда все пойдет. Но сейчас, когда ты видишь, что война благодаря Вооруженным силам Украины остановилась на рубежах, ты просто продолжаешь работать.

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Военкор телеканала "Украина" Евгений Назаренко / Фото: "Сегодня"

Работа военного корреспондента очень проста. Она опасна, но проста – по факту, ты просто ездишь и снимаешь войну. Немного нужно творческого подхода. Ты просто едешь туда, где горячо, и снимаешь то, что видишь. Видишь какие-то разрушения или бой Вооруженных сил с оккупантом — снимаешь их. Все просто, но тебя могут убить. Это такая обратная сторона.

— Евгений, что вас неприятно удивляет и приятно поражает? Может, вдохновляет?

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— Что неприятно поражает, конечно, это трагедия в Украине, смерти военных и гражданских людей. Возмущает тактика российской федерации, которую они используют на каждой войне: если у них не выходит военным путем, они начинают геноцид населения страны, в которой они воюют. Но то сопротивление, которое оказывает Украина, и вопреки всем травмам и смертям не сдается, только становится злее — это вдохновляет делать все от меня зависящее.

Меня поражает, как весь украинский народ поднялся в борьбе против агрессора. Возможно, это такие банальные вещи, которые все и так говорят, но это действительно впечатляет и вдохновляет. Когда видишь очереди в военкоматы, видишь волонтеров или тех же трактористов, которые воруют военную технику России. Когда ты видишь херсонцев и мелитопольцев, которые выходят с флагами Украины на танки, это максимально впечатляет и вдохновляет тебя делать свою работу. Если человек вышел с флагом, голыми руками на танк, какой у тебя вариант не поехать на съемку в опасное место? Ни одного.

— Что бы вы хотели сказать своим коллегам из иностранных СМИ?

— Иностранных корреспондентов на самом деле здесь и так много работает, весь мир! Сюда ездят люди, которые уже видели не одну войну и могут воочию увидеть, что российская федерация творит с Украиной. Главное – называть вещи своими именами. И я благодарен, что иностранные СМИ так и делают: называют войну войной, российскую агрессию – российской агрессией. После смерти американского коллеги хочу передать своим иностранным коллегам просьбу не легкомыслить эту работу, у нас здесь действительно страшная война, с авиабомбардировками, ракетами. Надо быть осторожнее и не пытаться снимать российских военных, как делал погибший журналист, россияне не жалеют никого, бесполезно думать, что если вы из другой страны, здесь есть две стороны, "я могу и там, и там поснимать" —нет. С украинской армией проблем не будет, а вот россияне могут тебя просто убить. Это страна-террорист, и им безразлично, ты гражданский или журналист. Будьте осторожны, надевайте броник и каску!

— Как бы вы описали эту войну одним словом?

— Это слово "снова". Снова к нам пришли россияне, снова они хотят нас уничтожить. Снова россияне пришли захватить нашу территорию. И это будет продолжаться, пока мы окончательно не решим с ними вопрос, пока окончательно их не победим.