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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вопрос жизни и смерти: смогут ли реанимации в Украине работать без перебоев (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 20:52
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Врачи боятся, что реанимации, где находятся больные, останутся без света

Пациентов в реанимациях Украины все больше. Жизнь и самочувствие больных ковидом и других тяжелых пациентов зависят от того, есть ли ток в сети. Однако на государственных ТЭС дефицит угля. Его вчетверо меньше потребности. В больницах есть генераторы, однако они ситуацию спасают только на короткое время. Об этом сообщается в выпуске Сегодня .

Они могут умереть

Резкий запах лекарства, стерильная чистота, все кровати заняты. Это реанимация в Киеве. Здесь только тяжелые больные. В коме или после операций они все подключены к аппаратам. Датчики медтехники – единственное, что нарушает тишину в палате.

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Бесперебойное электропитание техники жизненно важно для пациентов реанимации.

"Этот больной может дышать сам, но его дыхание неэффективно без аппарата. Он может умереть на протяжении часа", – говорит заведующий отделением анестезиологии с палатами для интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 1 Виталий Корчак.

Вероятность, что они могут остаться без света с тяжелыми больными, заведующего анестезиологии ужасает.

От генератора сеть проложена прямо к корпусу больницы. Если случится аварийное обесточивание, электропитание получают операционные, реанимации, а также два лифта. Но киловатты для спасения больных от генератора обойдутся медикам недешево.

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Есть запасы

В порту в Одесской области разгружают уголь из Колумбии. Выгрузка планируется в круглосуточном режиме.

По железной дорогой топливо повезут на частные ТЭС. И потом от энергетиков Украина получит свет и тепло. Всего такого груза в страну компания ДТЭК уже привезла почти 600 тысяч тонн.

"Уже такой тревоги, как была, нет. Однако успокоения это не дает. Сегодня на складах 650–670 тысяч тонн в запасе. Ситуация более или менее стабильна", – говорит председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Медики надеются на лучшее

Что энергетики будут стабильно давать киловатты и не придется переживать, надеются медики реанимацию по всей стране.

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У дверей реанимации – родственники пациентов. Они вытирают слезы. Им ли думать о перебоях с электричеством?

"Я думаю о том, чтобы мама стабилизировалась и выжила", – говорит дочь пациентки реанимации Екатерина Кливоденко.

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