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СЬОГОДНІ Новини України

Питання життя та смерті: чи зможуть реанімації в Україні працювати без перебоїв (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 20:52
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Лікарі бояться, що реанімації, де перебувають хворі, залишаться без електрики

Пацієнтів у реанімаціях України дедалі більше. Життя і самопочуття хворих на ковід та інших важких пацієнтів залежать від того, чи є струм у мережі. Проте на державних ТЕС дефіцит вугілля. Його вчетверо менше за потрібну кількість. У лікарнях є генератори, проте вони ситуацію рятують лише на короткий час. Про це повідомляється у випуску Сьогодні .

Вони можуть померти

Сильний запах ліків, стерильна чистота, всі ліжка зайняті. Це реанімація у Києві. Тут лише тяжкі хворі. У комі або після операцій, всі вони під'єднані до апаратів. Давачі медтехніки – єдине, що порушує тишу в палаті.

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Безперебійне електроживлення техніки є життєво важливим для пацієнтів реанімації.

"Цей хворий може дихати сам, але його дихання неефективне без апарата. Він може померти протягом години", – каже завідувач відділення анестезіології з палатами для інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 1 Віталій Корчак.

Ймовірність, що вони можуть залишитися без електрики з важкими хворими, завідувача анестезіології жахає.

Від генератора мережу прокладено прямо до корпусу лікарні. Якщо станеться аварійне знеструмлення, електроживлення отримують операційні, реанімації, а також два ліфти. Але кіловати для порятунку хворих від генератора обійдуться медикам недешево.

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Є запаси

У порту на Одещині розвантажують вугілля з Колумбії. Вивантаження планують у цілодобовому режимі.

Залізницею паливо повезуть на приватні ТЕС. І потім від енергетиків Україна отримає світло та тепло. Усього такого вантажу в країну компанія ДТЕК вже привезла майже 600 тисяч тонн.

"Вже такої тривоги, як була, немає. Проте заспокоєння це не дає. Сьогодні на складах 650-670 тисяч тонн у запасі. Ситуація більш-менш стабільна", – говорить голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Медики сподіваються на краще

Що енергетики стабільно даватимуть кіловати і не доведеться переживати, сподіваються медики реанімацій по всій країні.

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Біля дверей реанімації – родичі пацієнтів. Вони витирають сльози. Чи їх думати про перебої з електрикою?

"Я думаю про те, щоб мама стабілізувалася та вижила", – каже донька пацієнтки реанімації Катерина Кліводенко.

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