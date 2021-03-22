Воровал и крестился: на Закарпатье "набожный" вор обчистил церковь (видео)

На днях в Сваляве на Закарпатье произошло курьезно-криминальный случай – один из храмов города обокрал "набожный" вор.

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Видео инцидента Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии выложил на своей странице в Facebook.

На нем видно, как в костел заходит мужчина средних лет в короткой куртке, лицо которого прикрывает козырек блайзера. Он берет со столика несколько защитных масок для лица и прячет во внутренний карман куртки, обрабатывает руки санитайзером, после чего крестится, сняв головной убор и склонив голову.

Далее он переминается с ноги на ногу, оглядывается и проверяет, есть ли деньги в картонной копилке для сбора пожертвований. Его "добычей" стали 4-5 банкнот, которые он вытащил через прорезь в верхней части коробки. Любопытно, что некоторые купюры вор засунул обратно в ящик, после чего взял еще несколько масок – одну надел на лицо, а другие разложил на скамейках для молитвы.

Одни посетители страницы костела в соцсети не скрывали своего возмущения поступком мужчины и призвали наказать, другие – оправдывали, объясняя это его материальными трудностями:

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"В голове не укладывается. Такому здоровому всыпать по первое число, потому что сегодня церковь, а завтра человек. А убийцу искать долго (если найдут), ведь у стариков видеокамер нету Ад за ним плачет". – "Как легко осудить человека! Разве это не работа Бога? И почему он так поступил, знает только один Бог. Каждый ответит за себя сам". – "А для чего Бог дал голову, мысли в ней, которые делятся на разумные, глупые, сомнительные. Думайте. Бог дает выбор". – "Передать видео в полицию, пусть индентифицируют и наказать животное, чтобы другим было неповадно". – "Священник визуально его знает, потому что приходил когда-то за помощью, но не знает, кто он и где живет, но, думаю, полиция сможет его идентифицировать, будем молиться, чтобы нашли этого несчастного человека и привлекли к ответственности". – "Надо молиться, чтобы он покаялся и не делал такого. Но воровать в церкви и от ящика для больного ребенка это большой грех. Пусть Господь ему судья. Нам остается молиться, чтобы Бог привел его к покаянию". – "Он страждущий, пришел за помощью к Богу. Помолился и взял с разрешения Бога все, что захотел. Бог ему позволил, сказал. Бери, раб мой и иди. Бог ваш позволил", – пишут пользователи Сети.

Напомним, в Винницкой полицейские обезвредили группировку, членов которого подозревали в совершении серии краж из церквей в ряде регионов страны.

А в Сумской области полицейские разыскивали в больнице серийных церковных воров. В медучреждение супруги попали после того, как обоих избили после ограбления копилки для пожертвований.

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