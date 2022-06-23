Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Восстановление Украины с помощью западных партнеров обсудят на Киевском форуме по безопасности

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 09:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Онлайн обсуждение состоится 24 июня

Международные планы по восстановлению Украины станут темой новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 24 июня 2022 года. В начале июля в швейцарском городе Лугано планируется международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC 2022).

Темы обсуждения

  • Готово ли международное сообщество к длительной и масштабной поддержке Украины в условиях войны на истощение, развернутой Россией против нас и мира?
  • Как создать условия для прихода частных иностранных инвестиций в условиях войны?
  • Какие задачи восстановления должны стать первоочередными?
  • Как объединить военное положение и цели демократического развития Украины?
  • Как нам стать сильнее после нынешних потрясений?

По приглашению Киевского форума по безопасности участие в разговоре примут дипломаты, политики и известные в мире специалисты по делам демократической трансформации и экономического развития.

Реклама

Трансляция онлайн-дискуссии состоится 24 июня в 20:00 – 20:45 по Киевскому времени на ресурсах форума и на нашем сайте.

Участники разговора

  • Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США).
  • Посол Стюарт Джоунз, президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" – лидера строительного бизнеса в США, бывший помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании.
  • Посол Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине.
  • Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-16 годах, директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах.
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум по безопасности начал онлайн цикл "Борьба за Украину". За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламарь (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дениел Фрид и Майкл МакФол, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, а также известные украинские деятели Елена Кондратюк, Ольга Стефанишина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 23 июня
1
Личный состав 34430
Личный состав
2
Танки 1504
Танки
3
ББМ 3632
ББМ
4
Артиллерия 756
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 240
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 183
Вертолеты
9
БПЛА 620
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2548
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
История подвигов героя
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20562.53

Bitcoin Cash (BCH)

116.09

Binance Coin (BNB)

222.95

Ethereum (ETH)

1096.87

Litecoin (LTC)

55.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.75

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять