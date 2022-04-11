Прикрываясь войной, на Подоле снесли старинный дом, чтобы сэкономить на реставрации

Пока в стране идет война некоторые деятели в Киеве пытаются освободить территорию в городе от старинных домов для дальнейшей застройки. Под шумок военных действий в столице разобрали дореволюционный дом на Подоле, а в Святошинском районе просто сожгли старинную постройку.
Здания пострадали не от бомбежек российских оккупантов. Их уничтожают свои же люди, наверняка понадеявшись, что война все спишет. О двух вопиющих фактах сайту "Сегодня" рассказала Ксения Саменова, депутат Киевсовета.
Рабочие демонтировали часть старинного дома в переулке Цимлянском, 3. Он находится в самом центре столичного Подола под горой Щекавица. Здание было возведено еще в 1902 году и служило когда-то полицейским участком.
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Большую часть старинного дома уже снесли.
Вывозили мусор?
"Со мной связывалась собственница этого здания. Она мне полчаса доказывала, что они ничего не демонтируют, а просто вывозят строительный мусор. Она говорит, что выбрали хороший момент – в городе из-за войны свободные дороги, и они никому не будут мешать. Вот такая позиция", – рассказывает сайту "Сегодня" Ксения Семенова.
Информацию о разрушении здания на Подоле уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят расследование.
Работы на Подоле приостановлены. Собственникам здания вручено предписание на демонтаж строительного забора и остановку всех работ. У них не было открыто контрольной карточки на нарушение благоустройства и выполнение данных работ от департамента благоустройства КГГА.
Сжигают, чтобы продать?
Также полиция выясняет причины возгорания в здании на улице Львовской,3
Депутат Киевсовета считает, что возгорание в доме произошло неслучайно. Старый особняк до этого был в удовлетворительном состоянии, хотя находится в коммунальной собственности города.
"Местные жители уже давно просили городские власти облагородить территорию, где находится этот дом, и создать в нем общественное место, где могут собираться жители района. Все просьбы игнорировались властью. Хотя сам дом в коммунальной собственности и имеет охранный статус", – поясняет Ксения Семенова.
Чтобы лишить постройку охранного статуса, нужно, чтобы он просто исчез. Вероятно, кто-то решил таким образом уничтожить дом, а с ним и его охранный статус. После этого любой бизнесмен может купить себе это место, но уже без охранного статуса, но с земельным участком, на котором можно построить несколько многоэтажек.
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