Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Прикрываясь войной, на Подоле снесли старинный дом, чтобы сэкономить на реставрации

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве это уже тенденция – собственники или покупатели зданий, представляющих историческую ценность, пытаются их разобрать или привести в негодность. На Львовской улице также был подожжен старинный особняк
Эти дома в Киеве пострадали не от бомбежек российских оккупантов - свои уничтожают/ коллаж "Сегодня"
Эти дома в Киеве пострадали не от бомбежек российских оккупантов - свои уничтожают/ коллаж "Сегодня"

Пока в стране идет война некоторые деятели в Киеве пытаются освободить территорию в городе от старинных домов для дальнейшей застройки. Под шумок военных действий в столице разобрали дореволюционный дом на Подоле, а в Святошинском районе просто сожгли старинную постройку.

Здания пострадали не от бомбежек российских оккупантов. Их уничтожают свои же люди, наверняка понадеявшись, что война все спишет. О двух вопиющих фактах сайту "Сегодня" рассказала Ксения Саменова, депутат Киевсовета.

Реклама

Рабочие демонтировали часть старинного дома в переулке Цимлянском, 3. Он находится в самом центре столичного Подола под горой Щекавица. Здание было возведено еще в 1902 году и служило когда-то полицейским участком.

Большую часть старинного дома уже снесли.

Часть здания, которое было построено на Подоле в 1902 году, успели разобрать и вывезти
Часть здания, которое было построено на Подоле в 1902 году, успели разобрать и вывезти

Реклама

Вывозили мусор?

"Со мной связывалась собственница этого здания. Она мне полчаса доказывала, что они ничего не демонтируют, а просто вывозят строительный мусор. Она говорит, что выбрали хороший момент – в городе из-за войны свободные дороги, и они никому не будут мешать. Вот такая позиция", – рассказывает сайту "Сегодня" Ксения Семенова.

Информацию о разрушении здания на Подоле уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят расследование.

Забор вокруг дома установили незаконно. Сейчас работы на площадке остановлены
Забор вокруг дома установили незаконно. Сейчас работы на площадке остановлены

Реклама

Работы на Подоле приостановлены. Собственникам здания вручено предписание на демонтаж строительного забора и остановку всех работ. У них не было открыто контрольной карточки на нарушение благоустройства и выполнение данных работ от департамента благоустройства КГГА.

Сжигают, чтобы продать?

Также полиция выясняет причины возгорания в здании на улице Львовской,3

Так дом на улице Львовской выглядел до пожара
Так дом на улице Львовской выглядел до пожара

Депутат Киевсовета считает, что возгорание в доме произошло неслучайно. Старый особняк до этого был в удовлетворительном состоянии, хотя находится в коммунальной собственности города.

Депутат Киевсовета уверена, что старинное здание специально подожгли
Депутат Киевсовета уверена, что старинное здание специально подожгли

"Местные жители уже давно просили городские власти облагородить территорию, где находится этот дом, и создать в нем общественное место, где могут собираться жители района. Все просьбы игнорировались властью. Хотя сам дом в коммунальной собственности и имеет охранный статус", – поясняет Ксения Семенова.

Если здание потеряет охранный статус, то на земле вокруг могут построить новые высотки
Если здание потеряет охранный статус, то на земле вокруг могут построить новые высотки

Чтобы лишить постройку охранного статуса, нужно, чтобы он просто исчез. Вероятно, кто-то решил таким образом уничтожить дом, а с ним и его охранный статус. После этого любой бизнесмен может купить себе это место, но уже без охранного статуса, но с земельным участком, на котором можно построить несколько многоэтажек.

Ранее мы писали:

"Слезы на глаза наворачиваются". Оккупанты разгромили Добропарк под Киевом

Работают под вой сирен. Как в Киеве ремонтируют взорванные оккупантами теплосети

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.78

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять