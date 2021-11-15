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Врачи и турфирмы: в трех городах Украины "накрыли" сеть по изготовлению фейковых COVID-документов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
15 ноября, 13:06
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В общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек
СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов
СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, во Львовской области и Ровенской области

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Сеть фейковых документов в Киеве

Более полугода действовали 3 центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Кто был организатором

Сеть была организована гражданином одной из европейских стран. Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

Он привлек к противоправной деятельности:

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  • владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу";
  • врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных;
  • граждан Украины, изготовлявших поддельные документы.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

Цена фейковых справок

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения – 10 тысяч грн.

За время существования схемы злоумышленники заработали почти 10 миллионов гривен.

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Каким будет наказание

Иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его подельникам также готовятся подозрения.

Подделка документов во Львовской области

СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19. Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения "eHealth".

Что по ценам

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен. Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

Что будет с виновниками

В настоящее время организатор и двое его сообщников сообщены о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

COVID-махинации в Ровенской области

Подделку документов организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость фейков

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривень в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

Наказание

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"

Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.

В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

  • В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.
  • Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
  • Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.
  • В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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