Враг нанес удары, система тревоги не сработала. Что происходит в Ивано-Франковске 11 марта

В Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы. Система тревоги не сработала. Причину выясняют.
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11 марта
11:20 В городе объявлена воздушная тревога. Жителей снова попросили вернуться в укрытия.
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11:05 Власть напомнила про работу социальных столовых. Они работают в четырех лицеях города:
- №5 (улица Ивана Франко, 19),
- №9 (улица Гетьмана Мазепы, 169),
- №18 (улица Троллейбусная, 7),
- №22 (улица Ивана-Павла II, 24).
Мэр сообщил оперативные данные:
11:00 На вчерашний вечер уже 8 тысяч человек зарегистрировались в Ивано-Франковской ТГ в качестве ВПЛ. Обязательна регистрация в ЦНАПах.
10:50 Жителям Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" разрешили выходить из укрытий – опасность прошла.
8:13 Жителей Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" попросили не уезжать сейчас из дома и не перемещаться в ближайшее время по территории районов.
7:45 Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прогремели взрывы.
"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", – отметил Марцинкив.