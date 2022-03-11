Враг нанес удары, система тревоги не сработала. Что происходит в Ивано-Франковске 11 марта

Власть сейчас разбирается в происшествии, жителей просят оставаться дома

В городе стало не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы. Система тревоги не сработала. Причину выясняют.

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11 марта

11:20 В городе объявлена воздушная тревога. Жителей снова попросили вернуться в укрытия.

11:05 Власть напомнила про работу социальных столовых. Они работают в четырех лицеях города:

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№5 (улица Ивана Франко, 19),

№9 (улица Гетьмана Мазепы, 169),

№18 (улица Троллейбусная, 7),

№22 (улица Ивана-Павла II, 24).

Мэр сообщил оперативные данные:

11:00 На вчерашний вечер уже 8 тысяч человек зарегистрировались в Ивано-Франковской ТГ в качестве ВПЛ. Обязательна регистрация в ЦНАПах.

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10:50 Жителям Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" разрешили выходить из укрытий – опасность прошла.

8:13 Жителей Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок" попросили не уезжать сейчас из дома и не перемещаться в ближайшее время по территории районов.

7:45 Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прогремели взрывы.

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", – отметил Марцинкив.