Врагу лучше отступить: как готовят отряды территориальной обороны в Украине (видео)

Людей, идущих в ряды территориальной обороны, учат защищать страну

В Украине полным ходом идет формирование отрядов территориальной обороны. В случае войны добровольцы станут важным звеном национального сопротивления. В первую очередь — это защита стратегических объектов, прикрытие для развертывания регулярных войск и многие другие важные функции. Подобные подразделения существуют в странах НАТО. И там готовы делиться опытом.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Формирование территориальной обороны

Украина будет сопротивляться. Уже до 15 февраля по всей стране будет завершено формирование сил территориальной обороны. То, что начиналось как волонтерское движение, ныне стало задачей государства. В настоящее время территориальная оборона – это ключевое звено национального сопротивления. Интенсивные учения в Киеве продолжаются еще с прошлого года. Теперь сеть разворачивают по всей стране, а именно 25 бригад в которых объединят 150 батальонов. Тренируются каждую субботу.

"Для новичков – это более ознакомительное занятие. Мы в них вкладываем знания, обращение с оружием, движения с оружием", — говорит старший лейтенант Андрей Полторак.

Силы территориальной обороны развертываются не только в столице. В селе Велетенское Херсонской области помещения уже готовы к работе. Сейчас здесь способны разместить до 60 добровольцев. Теперь дело за малым — собрать и научить людей.

"Мы смотрим на что человек способен, что умеет, что может делать по гражданской профессии. Если человек в настоящее время в составе такого формирования небольшого, не совсем отвечающего своим способностям, то мы этому человеку предлагаем стать в военный резерв", — говорит командир воинской части А7360 Дмитрий Кузьменко.

Территориальная оборона в других странах

Силы территориальной обороны, которые сейчас активно разворачиваются у нас, давно существуют во многих странах НАТО. В Прибалтике внимательно следят за событиями в Украине. И понимают все возможные последствия агрессивной политики Кремля.

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"Мы помним о боевых действиях в Чечне, аннексии Крыма. Мы не утверждаем, что война точно будет. Впрочем, мы тренируемся, чтобы быть уверенными в собственной безопасности", — говорит иностранный военный.

В мирное время добровольцы редко участвуют в учениях. А так трудятся себе на своих работах. Мобилизовать добровольцев могут только в условиях войны. Тогда у каждого будет от 2 до 6 часов, чтобы занять свою позицию.

В соседней Польше силы территориальной обороны разворачивают с 2015 года. Начинали с 8 тысяч человек, а уже в этом году планируют довести это количество до 50 тысяч.

"Мы проводим тактические тренировки, каждый из нас, чтобы знать, как действовать в случае необходимости", — говорит польский военный.

Какова задача территориальной обороны?

Если вдруг война, то тероборона будет прикрывать развертывание основных боевых сил. Будет охранять стратегические объекты и помогать населению. В Украине в случае вооруженной агрессии России в ряды территориальной обороны готовы принять 130 тысяч добровольцев. Каждый из них получит форму и оружие.

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"Самое важное, что получает человек в случае присоединения к теробороне – это конкретное свое место в строю и подготовку к тем или иным задачам", — отметил председатель совета резервистов 112 бригады теробороны Антон Голобородько.

В Украине на уровне закона предусмотрено денежное вознаграждение на время сборов и военной подготовки. За добровольцами сохраняется место работы и заработная плата. Престиж и уважение в обществе в законе не прописаны. Но его почувствует каждый.

Угроза российской агрессии

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